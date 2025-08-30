İran’dan İngiltere ve Japonya savunma bakanlarının iddialarına ret

İran’ın Tokyo Büyükelçiliği, İngiltere ve Japonya Savunma Bakanlarının ortak bildirisinde İran’a karşı dile getirilen temelsiz iddiaları şiddetle kınadı.

Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İran, Rusya-Ukrayna çatışmasına müdahil olduğu yönündeki her türlü iddiayı kesin bir dille reddetmekte ve her iki tarafı da anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmeye çağırmaktadır.

İran, bu krizde kargaşayı körükleyen Batılı ülkelerden gayrimeşru müdahalelerini sonlandırmalarını ve başkalarını suçlamak yerine barış için çaba göstermelerini talep etmektedir.”

İngiltere ve Japonya savunma bakanları yaptıkları açıklamada, İran'ın, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'yı desteklediğini iddia etmişti.