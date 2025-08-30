Savaştan yana değiliz; Ancak saldırgana karşı tüm gücümüzle dururuz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, medya-siyasi alanın üç ismi, Seyyid Muhammed Ali Ebtehî, Abdullah Genci ve Ali Rıza Muazzi ile yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, hükümetin snapback’in (otomatik yaptırımların geri dönmesi) aktifleşmesine ilişkin tutumu hakkındaki soruya cevap olarak “Biz kesinlikle snapback’in devreye girmesinin peşinde değiliz; fakat şu da sorulmalıdır ki, uluslararası hukukun birçok kuralını bizzat kendileri çiğneyen bazı Avrupa ülkeleri, bugün bizi kurallara uymamakla suçluyorlar! Böyle ülkelerin bu tür iddialarını nasıl kabul edebiliriz?” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, “Benim korkum snapback’ten veya dış tehditlerden değil; asıl korkum iç ayrılıklar, küçük meseleler yüzünden çıkan iç çekişmeler ve bölünmelerdir. Düşmanların asıl umudu da zaten bu ayrılıklardır.” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz savaş istemiyoruz; ama saldırmak isterlerse, bütün gücümüzle karşılarında dururuz. Bizim amacımız savaşmak değil, bunu en başından söyledik; fakat savaştan da korkmuyoruz. Halkımız da defalarca göstermiştir ki, eğer bir savaş çıkacak olursa, içteki birlik ve dayanışma çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar.”

FATF konusuna değinen Pezeşkiyan "Birçok kişi bu mekanizmanın kötü olduğunu söylüyor ve karşı çıkma gerekçeleri de şu: Amerika bu yolla bizim paraları ne yaptığımızı anlıyor. Oysa asıl mesele şudur ki, FATF öyle bir şekilde tasarlanmıştır ki, paranın kaybolmasına imkân yoktur. Eğer bizim ülkemizde para kayboluyorsa, bu bizim sistemimizin eksik olduğunu gösterir. Eğer biz 169. mükerrer maddeyi gerçekten hayata geçirebilsek ve milli kimlik numarasını, arsa kodunu ve adres kodunu birbirine bağlayabilsek, pek çok sorun çözülecektir." şeklinde konuştu.