29 Ağu 2025 14:42

Soykırım ordusu, Gazze'yi işgalin ilk aşamalarının başladığını duyurdu

Katil İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladığını, şu anda kentin dış kesimlerinde büyük bir güçle operasyon yürüttüğünü duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor.

İşgal etmeyi planladığı Gazze kentinin doğusunda saldırılarını artıran İsrail ordusu, bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, işgal edilmesi planlanan Gazze kenti, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirildi.

Bu kararın ardından İsrail ordusunun Gazze kenti başka olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını daha da yoğunlaştırması bekleniyor.

Kaynak:TRT Haber

