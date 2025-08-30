Beyaz Saray'da ABD bayrakları neden yarıya indirildi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta salı gününden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmaması sosyal medyada gündem oldu. Şimdi ise Beyaz Saray’da yarıya indirilen bayraklar, Trump’ın sağlık durumuna ilişkin söylentileri güçlendirdi.

Amerikan medyası 27 Ağustos’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki bir kilisede silahlı saldırı yaşandığını bildirdi. Yetkililer daha sonra üç kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını doğruladı.

Trump bu saldırıya derhal tepki gösterdi ve tüm kamu binaları ile askeri üslerdeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Ayrıca bayrakların 31 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilmiş şekilde kalacağını vurguladı. Saldırının faili Robin Westman, saldırı sırasında 116 el ateş ettikten sonra intihar etti.

ABD’de yarıya indirilen bayraklar neden gündem oldu?

Trump’ın geçen hafta salıdan bu yana ortadan kaybolması, basın toplantıları ve kamuya açık etkinliklerde bulunmaması ve Beyaz Saray’ın bu hafta sonu için herhangi bir program açıklamaması, onun sağlık durumuna ilişkin söylentileri körükledi.

Sosyal medya kullanıcıları Trump’ın kaybolmasına tepki göstererek, onun adeta “ortadan yok olduğunu” yazdı. Trump salı günü yapılan kabine toplantısından bu yana halka açık şekilde görülmedi; bu da onun gibi biri için alışılmadık bir durum!

X platformundaki bazı paylaşımlarda, Trump’ın bütün bir günü “gözden kaybolarak” geçirdiği iddia edildi. Washington merkezli ve Kongre ile Capitol Hill haberlerini takip eden Roll Call gazetesi de 30 ve 31 Ağustos tarihli Beyaz Saray programlarında Trump’a dair herhangi bir kamu etkinliğinin yer almadığını belirterek söylentileri güçlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ellerinde görülen morluklar nedeniyle sağlık durumu tartışma konusu olan Trump'ın "inanılmaz derecede sağlıklı" olduğunu belirtti.

Başkanlık görevini devralmaya hazır olup olmadığı sorulan Vance, "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum." yanıtını verdi.

79 yaşında olan Trump, ocak ayındaki yemin töreninde ABD tarihinin göreve başlayan en yaşlı başkanı olmuştu.

Sosyal medyada yayılan ve Trump'ın bacağında şişlik ve elinde morluklar olduğunu gösteren görüntüler, dikkatleri Trump'ın sağlık durumuna çevirmişti.

Beyaz Saray, Trump’ın elinde görülen morlukları "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklamıştı.