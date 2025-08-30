Trump göründü: Ölüm iddialarına son nokta

ABD Başkanı Donald Trump, son birkaç gündür kamuoyunun önünde görünmemesi ve hakkında sosyal medyada ölüm iddialarının hızla yayılmasının ardından ilk kez görüntülendi. Newsweek’in aktardığına göre, bugün Cumartesi günü Trump, torunu Kai Trump ile birlikte Beyaz Saray’ın güney çimlerinden araca binerken fotoğraflandı. Trump, beyaz polo tişört, siyah pantolon ve ünlü kırmızı MAGA şapkasını takıyordu.

Trump’ın konvoyu sabah 08:45’te (Doğu ABD saatiyle) Virginia eyaletindeki bir golf sahasına doğru hareket etti.

Trump’ın geçen Salı gününden bu yana basın toplantılarına ve açık etkinliklere katılmaması, Beyaz Saray’ın hafta sonu planları hakkında bilgi vermemesi, sağlık durumu hakkında spekülasyonlara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, Trump’ın kamuoyundan “kaybolduğunu” belirtti. Bu durum, kamu önünde görünmeye alışkın bir lider için alışılmadık olarak değerlendirildi.

