Trump nerede?

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen salı gününden bu yana kamuoyunda görünmemesi ve sık sık düzenlediği basın toplantılarına katılmaması, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı.

Sosyal medya kullanıcıları Trump’ın “ortadan kaybolduğunu” yazarken, bazıları son 24 saatte hiç kimsenin onu görmediğini vurguladı. Washington merkezli Roll Call gazetesi de Beyaz Saray’ın 30 ve 31 Ağustos için Trump adına hiçbir etkinlik planlamadığını duyurdu.

Kamuoyunda, Trump’ın sağlığıyla ilgili kaygılar, elindeki morluk ve geçen ay açıklanan ayak şişliği nedeniyle yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray, bu morluğu “sürekli tokalaşmalardan kaynaklanan küçük bir doku hasarı ve düzenli aspirin kullanımı” ile açıkladı.

Öte yandan Trump, kamuya açık alanlarda görünmese de kendi sosyal ağı Truth Social üzerinden oldukça aktif olmaya devam ediyor. Bu durum, bazı kullanıcılar tarafından “görünmezlik” spekülasyonlarını artırdı.

ABD’de ilk eylül Pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı haftasonu nedeniyle Trump’ın kamuya çıkmaması da bazı açıklamalar için olası bir neden olarak gösteriliyor.

Trump’ın yardımcısı J.D. Vance, USA Today’e yaptığı açıklamada, “Başkana kötü şeyler oldu ama kendisi görevinin başında. Eğer en kötüsü olursa, son 200 gün benim için en iyi hazırlık dönemi oldu” dedi. Vance, Trump’ın sol elindeki morluğun sosyal medyada çok konuşulduğunu da belirtti.

79 yaşındaki Trump, Ocak ayında göreve başladığında ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu. Geçen ay Beyaz Saray, Trump’ın ayak şişliği ve elindeki morluk nedeniyle bazı testler yaptığını duyurmuştu.

