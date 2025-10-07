Erakçi'den İsrail'e gönderme; biz kimseye yalan söylemesi için para vermiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Siyonist rejimin sosyal medyada yürüttüğü “Esther Projesi” adlı propaganda kampanyasına tepki göstererek, “Biz kimseye sosyal medyada yalan söylemesi için para vermiyoruz. Bunu yapan İsrail’dir. ifadelerini kullandı.

Quincy Enstitüsü tarafından yayımlanan yeni bir raporda, İsrail rejiminin 14 ila 18 kişiden oluşan bir sosyal medya fenomenleri grubuna, İsrail lehine paylaşımlar yapmaları karşılığında gönderi başına yaklaşık 7 bin dolar ödediği ortaya çıktı. Bu girişimin amacı, Amerikan kamuoyunda İsrail hakkında olumlu bir imaj oluşturmak.

Raporun yayımlanması, Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail’e yönelik uluslararası eleştirilerin arttığı bir döneme denk geldi. Bu sırada CNN program yapımcısı Van Jones, bir televizyon programında Gazze’de öldürülen çocuklarla ilgili uygunsuz bir şaka yaparak tepki topladı. Jones ayrıca İran ve Katar’ı, Filistinli kurbanların görüntülerini paylaşarak Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışmakla suçladı.

Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekerken, Van Jones sonunda söz konusu “şaka” için özür dilemek zorunda kaldı.

Erakçi, Van Jones’un özür mesajının altına Quincy Enstitüsü raporunun görselini ekleyerek şu notu paylaştı:

“Biz kimseye sosyal medyada yalan söylemesi için para vermiyoruz. Bunu yapan İsrail’dir.”