Erakçi: Rusya ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da yakınlaşıyor(+video)

Resmi temaslar kapsamında Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Rus mevkidaşi Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Erakçi bu toplantıda şünları söyledi:

"Geçtiğimiz bir buçuk yılda cumhurbaşkanlarımız beş kez bir araya geldi ve biz de Moskova, Tahran ve diğer ülkelerde sizinle düzenli olarak görüştük.

İran-Rusya ilişkileri, tüm siyasi, ekonomik ve diğer alanları kapsayan kapsamlı ve çok boyutludur.

Stratejik Ortaklık Anlaşması ve bu yılki uygulaması, bu ilişkilere daha da ivme kazandırdı.

Çeşitli konularda ortak görüşlerimiz var. Her zaman birbirimizi destekledik. İlişkilerimiz her geçen gün daha da yakınlaşıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayan Rusya'nın tutumunu destekliyoruz. Bu gelişmelerin geleceği konusunda birbirimizle istişare etmemiz gerekiyor."

Lavrov: İran ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları arasındaki diyalog çok değerli ve önemli, düzenli görüşmelerimiz oluyor

Lavrov da şu ifadeleri kullandı:

Hiç şüphe yok ki, ilişkilerimizdeki en önemli ve kilit belge, bu yıl imzalanıp yürürlüğe giren Rusya ile İran arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'dır.

Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin özgün doğasını kaydetmekte ve 20 yıllık ufuk için önemli zeminler ve beklentiler belirlemektedir.

