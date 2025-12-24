  1. Dünya
  2. Amerika
24 Ara 2025 09:09

Venezuela'dan İran'a teşekkür; Bizi istikrarlı bir şekilde savundunuz

Venezuela'dan İran'a teşekkür; Bizi istikrarlı bir şekilde savundunuz

Venezuela Dışişleri Bakanı, Karakas’ın egemenliğini istikrarlı bir şekilde savunmasından dolayı İran’a teşekkür etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı “Yvan Gil”, resmi bir bildiriyle İran İslam Cumhuriyeti’ne hitaben, Tahran’ın Venezuela’nın ve Karayip bölgesinin egemenliğini savunmadaki istikrarlı tutumundan dolayı takdirlerini iletti.

Venezuela Cumhurbaşkanı “Nicolás Maduro” adına İran’a sıcak selamlarını ileten Gil, Venezuela’nın bu konudaki İran desteği için minnettar olduğunu vurguladı.

Uluslararası ticaretin istikrarının şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin saldırgan ve yasa dışı eylemleri nedeniyle tehdit altında olduğunu belirten Venezuela Dışişleri Bakanı, İran’a, Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olan her türlü tehdide veya güç kullanımına karşı kararlı bir şekilde muhalefet göstermeye tüm ülkeleri davet ettiği için teşekkür etti.

News ID 1933194
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler