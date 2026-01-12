Ayetullah Hamaney'den İran halkına övgü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, İran halkının yoğun katılımıyla düzenlenen dev mitingi takdir etti.

Ayetullah Hamaney'nin kaleme aldığı mesajda, "İran milleti bugün tarih yazdı ve kararlığı ile kimliğini tüm dünyaya gösterdi. İran halkının yoğun katılımıyla düzenlenen dev miting düşmanların işbirlikçilerinin hayata geçirmek istediği projeyi çökertti" ifadesine yer verildi.

Tüm İran'da bugün ülkede fitne çıkaranların şiddet eylemlerini kınamak ve ülke güvenliğine destek için dev miting düzenlendi.