İran, BM Genel Sekreteri'nden Minab cinayetiyle ilgilenmesini istedi

Cenevre’deki İran Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temsilcisine gönderdiği bir mektupta, ABD'nin İran'nin Minab kentindeki okul saldırısının ele alınmasını istedi.

Bahreyni gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Kasten yapılan askeri saldırılar- İranlı kız öğrencilerine yönelik saldırı dahil- kınanmazsa, çocuklar ve sivillere yönelik açık ihlallerin sürmesine yol açabilir.

Gergin durumlarda hiçbir rolü olmayan savunmasız çocuklara yönelik hiçbir şiddet asla haklı çıkarılamaz."