İsrail Ordusu: İran’da bir çöküş belirtisi görülmüyor

Siyonist rejimin bir üst düzey yetkilisi, geçen gün İsrail haber ajansı Walla ile yaptığı gizli röportajda, İran’ın askeri sisteminin darbe almış olmasına rağmen “ağır saldırılara rağmen güçlerini yeniden kazanıp operasyonel kapasitelerini iyileştirmeye çalıştıklarına” dikkat çekti.

Kaynağa göre, Tehran tüm seviyelerdeki hedefe yönelik suikastlere karşı alternatif tedbirler almıştır. Bu yetkili, son operasyonlara atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi: “İranlılar, daha önceki savaştan ders çıkardılar. Şu anda tam askeri güce sahip olmasalar da güçlerini yeniden inşa etmek ve onarmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bir takım sorunlar mevcut, ancak hiçbir çöküş belirtisi gözlemlenmiyor.”