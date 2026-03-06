Rusya Enerji Bakanı: İran halkının yanındayız

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsiliyev, İran'ın Rusya Büyükelçiliğinde bulunarak, Ayetullah Hameney ile diğer İranlı komutan ve vatandaşların anma muhtırasını imzaladı.

Sergey Tsiliyev burada yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in askeri saldırılarında şehit olan İran Lideri, okul öğrenciler ve diğer masum vatandaşları her zaman kalplerimizde kalacak" dedi.

Sergey Tsiliyev açıklamasının devamında, "İran ve Rusya, iki dost ülke ve stratejik ortak olarak, sevinç ve keder anlarını paylaşıyor. Bu zor ve üzücü anlarda Rusya, İran hükümeti ve halkının yanındadır" ifadesini kullandı.

İran-Rusya Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu 19. toplantısına katılmak üzere Tahran'a yaptığı ziyarete atıfta bulunan Sergey Tsiliyev şunları belirtti: "İran ve Rusya bu toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde büyük bir ilerleme olarak değerlendirilebilecek anlaşmalara vardılar."

Sergey Tsiliyev, "Son toplantıda İran ve Rusya, tüm ilgili alanlarda ilişkileri geliştirmek için bir çalışma planı imzaladılar ve tüm bu zorluklara rağmen ortak programları uygulamaya çalışacaklar" ifadelerinde bulundu.

Tisilyov, "İran ve Rusya, iki ülkenin halklarının daha iyi yaşaması için birlikte çok şey yapıyor," dedi. "Birçok ortak programımız var ve zor koşullarda bile ortak işbirliğimiz asla durmayacak."