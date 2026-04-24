Ayetullah Hamaney: İranlılar arasındaki güçlü birlik düşman saflarını parçaladı

Perşembe gecesi X hesabında yeniden paylaşılan bir mesajında İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, “Yurttaşlar arasında oluşan olağanüstü birlik sayesinde düşman cephesinde bir çatlak meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

Devrim Lideri, İran halkı arasındaki benzeri görülmemiş dayanışma ve birliğin, İslam Cumhuriyeti’ni zayıflatmaya çalışanların hesaplarını bozduğunu vurguladı.

Ayetullah Mücteba Hamaney, bu ilahi nimete somut eylemlerle şükredilmesi gerektiğini belirterek, bu çabaların ulusal dayanışmayı “daha güçlü ve daha çelik gibi sağlam” hale getireceğini, düşmanları ise “daha sefil ve daha zayıf” bırakacağını ifade etti.

Lider ayrıca düşmanın yürüttüğü psikolojik savaşa da dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: “Düşmanın medya operasyonları, halkın zihinlerini ve psikolojisini hedef alarak ulusal birlik ve güvenliği zayıflatmayı amaçlıyor; umarız bizim ihmalkârlığımız bu sinsi niyetin gerçekleşmesine izin vermez.”