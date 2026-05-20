20 May 2026 10:59

İran’dan BM’de ABD’ye ağır eleştiri

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ni İran ve ülkenin nükleer programına yönelik “asılsız suçlamalar” için kullandığını bildirdi.

İran’ın Birleşmiş Milletler İran Daimi Temsilciliği, yaptığı açıklamada ABD’yi İran’a yönelik yanıltıcı bilgi ve suçlamalar yaymakla suçladı.

ABD'nin trihte nükleer silah kullanan tek ülke olduğu belirtilirken, Washington yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılar ve sivil altyapının hedef alınması gibi eylemlerden sorumlu olduğu belirtti.

İran temsilciliği ayrıca ABD’nin yasadışı deniz ablukaları ve İsrail’e verdiği destek yoluyla uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, ABD’nin İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında yanlış bilgiler yaydığı ve uluslararası barış, güvenlik ile deniz seyrüsefer özgürlüğü gibi kavramları ikiyüzlü biçimde kullandığı savunuldu.

İran tarafı, “Suçlu ve hırsız şimdi savcı ve yargıç rolüne bürünüyor ve kendi eylemlerini aklamaya çalışıyor” ifadelerine de yer verdi.

