"Putin ile uranyum hakkında fikir alışverişinde bulunduk"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Yeni Delhi Büyükelçiliği’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi, “Şu an ateşkes süresi içindeyiz, her ne kadar kırılgan olsa da diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz. Hem saldırılara hem de ablukaya direniyoruz” dedi.

İran’ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye yönelmediğini yineleyen Erakçi, "Daha önce defalarca atom bombası istemediğimizi söyledik. Barışçıl bir nükleer planımız var" ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda son durum

Erakçi, Hürmüz Boğazı hakkında şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı açık ve saldırgan ülkeler dışındaki tüm gemiler bizimle koordinasyon sağlamaları halinde geçebilir. Boğazdan güvenli geçiş bizim için önemli ve biz de yardımcı olacağız. (ABD'nin uyguladığı) Deniz ablukası konusunda da endişeliyiz.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman karasularında bulunduğunu, Boğaz'ın yönetimini Umman ile ortak yürüteceklerini ve bu konuda Maskat yönetimiyle istişareler gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD ile müzakere süreci

ABD ile müzakere sürecine dair Erakçi, “Şu anda en önemli konu güven sorunu; Amerikalılara asla güvenmiyoruz. Bu yüzden her şey kesin ve net bir şekilde tanımlanmalı. Amerikalılardan aldığımız mesajlar çelişkili; her gün farklı. Bugünkü tweet dünkü tweetten farklı, bazen bir günde birkaç farklı mesaj veriyorlar” ifadelerini kullandı.

"Bazı taraflar müzakereleri bozmak istiyor"

İsim vermeden bazı tarafları ABD ile müzakereleri sabote edip Washington'u savaşa çekmeye çalışmakla suçlayan Erakçi, şöyle konuştu:

"Bazı taraflar müzakereleri bozmak ve ABD'yi savaşa sürüklemek istiyor. Umarım Amerika hata yapmaz ve diplomasi sonunda kazanır”

"Diplomasi sürecinde Pakistan'ın rolü devam ediyor"

Bakan Erakçi, ABD ile diplomasi sürecinde Pakistan'ın rolünün devam ettiğini belirterek, "Pakistan'ın arabuluculuğu henüz başarısız olmadı ancak esas olarak Amerikalıların davranışlarından kaynaklanan çok zor bir yolda ilerliyor. Biz adil bir anlaşmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın önerisini reddettiğini açıklamasının ardından Washington tarafından görüşmelerin devam ettirilmesine yönelik mesajlar aldıklarını aktardı.

Bakan Erakçi, Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmeyi “verimli” olarak nitelendirdi.

"Putin ile uranyum hakkında fikir alışverişinde bulunduk"

Erakçi, “Rusya ile stratejik bir ortaklığımız var. Son Rusya ziyareti sırasında Putin ile görüştüm ve uranyum hakkında fikir alışverişinde bulunduk; Rus tarafının önerisi için minnettarız” ifadesini kullandı.

Uranyum zenginleştirmenin karmaşık bir konu olduğunu anlatan Erakçi, “Amerikan tarafıyla bir sonuca varmak için bununla ilgili müzakerenin ertelenmesini önerdik” diye konuştu.