ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD yönetiminin İran'a yönelik düşmanca siyaseti sürüyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Trump yönetiminin maksimum baskı politikası doğrultusunda İran'a yeni yaptırımlar getirdi.

Bakanlığa göre, İran'a bağlı 12 kişi, 29 kuruluş ve 19 gemiye yaptırım uygulandı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Paris’te düzenlenen sözde “Teröre Para Yok” konferansında yaptığı konuşmada, Avrupa ortaklarındanİran’a karşı harekete geçmek için Washington hükümetine katılmalarını istedi.

Son günlerde ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın gölge bankacılık ağını yönettiği ve yaptırımların ihlaline aracılık ettiği gerekçesiyle 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine almıştı.