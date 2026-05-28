ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

ABD yönetimi, İran’a yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı.

Habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın, İran’ın Fars Körfezi deniz yollarını yöneten kurumu olan “Persian Gulf Strait Authority (PGSA)”yı yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

Söz konusu kurumun, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yönetiminden sorumlu yasal otorite ve İran İslam Cumhuriyeti’nin resmi temsil kurumu olduğu belirtildi.

Ayrıca, İran silahlı kuvvetleri ve yetkililerince daha önce sınırları belirlenen Hürmüz Boğazı sahasında yapılacak deniz geçişlerinin bu kurumla tam koordinasyon içinde gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gerekli izin olmadan yapılacak geçişlerin yasa dışı kabul edileceği kaydedildi.