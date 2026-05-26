İranlı yetkili: Anlaşma sağlansa bile ABD ile anlaşmazlıklarımız bitmeyecek

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Haber Kanalı’na yaptığı açıklamada son iki gün içinde düşmanlara ait insansız hava araçlarının bölgede görüldüğünü ve dün bu araçlara karşı kararlı bir müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Azizi, “Bugün Hatemü’l-Enbiya Karargâhı Komutanı Tümgeneral Abdullahi ile bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı sırasında İHA’larla ilgili bilgi geldi ve kendisi kararlı bir şekilde müdahale talimatı verdi” dedi.

Azizi, bunun İran silahlı kuvvetlerinin hazırlık düzeyi ve gücünün göstergesi olduğunu belirterek, “Ulusal çıkarlarımıza ve güvenliğimize aykırı her türlü davranış, silahlı kuvvetlerimizin sert, kararlı ve caydırıcı cevabıyla karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Hem dün hem bugün caydırıcı müdahalelerin yaşandığını söyleyen Azizi, İran halkının düşmanlarının herhangi bir hata yapması durumunda, yüksek hazırlık seviyesindeki İran silahlı kuvvetlerinin karşılık vereceğini vurguladı.

Toplantıda Tümgeneral Abdullahi’nin silahlı kuvvetlerin hazırlık durumuna dikkat çektiğini aktaran Azizi, İran güçlerinin yüksek kapasite, hazırlık ve caydırıcılık gücüne sahip olduğunu söyledi.

Azizi, İran silahlı kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi ülke içinde veya ülke dışındaki güvenlik tehditlerine karşı en üst düzeyde karşılık vereceğini ifade etti.

ABD ile olası bir anlaşma konusunda da konuşan Azizi, savaşın ikinci haftasında Amerikalıların Asım Munir aracılığıyla bazı öneriler sunduğunu ve aynı dönemde ateşkes ile müzakere talebinde bulunduklarını söyledi.

Azizi, “Amerikalılar üç gün içinde bitirmeyi düşündükleri savaşı ateşkes ve müzakere sürecine taşımak zorunda kaldılar. Bu da bizim bu sahadaki kesin zaferimizin göstergesidir” dedi.

İran’ın karşı tarafın hedeflerine ulaşmasına izin vermediğini savunan Azizi, ABD’nin çıkamayacağı bir bataklığa sürüklendiğini anladığını ve ardından 15 maddelik bir öneri sunduğunu belirtti.

Bu süreçte çok sayıda metnin karşılıklı olarak değiş tokuş edildiğini belirten Azizi, bugün görüşülen 14 maddelik metnin İran tarafından önerildiğini söyledi.

İran’ın ABD’ye karşı temel yaklaşımının güvensizlik olduğunu vurgulayan Azizi, Meclis değerlendirmelerine göre ABD’nin öncelikle güven artırıcı adımlar atması gerektiğini ifade etti. Bu beş adım gerçekleşmeden bir anlaşmanın anlam taşımayacağını söyledi.

Azizi’ye göre söz konusu beş güven artırıcı adım şunlar:

"Özellikle Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona ermesi ve tekrarının garanti altına alınması, Deniz ablukası ve yağmanın kaldırılması, Hürmüz Boğazı konusunda İran’ın düzenlemelerinin uygulanması, Petrol yaptırımlarının askıya alınması, İran’a ait bloke edilmiş mali kaynakların iadesi"

Azizi, bu adımların gerçekleşmesi halinde 30 ve 60 günlük zaman dilimlerine geçileceğini, ardından yaptırılar ve diğer ayrıntıların ele alınacağını söyledi.

ABD’nin önünde iki seçenek bulunduğunu belirten Azizi, “Ya savaş alanında güç göstereceklerdi ki 40 günlük savaşta bunu yapamadılar ya da İran halkının taleplerini kabul edecekler” dedi.

Ancak Amerikalıların bir anlaşmaya varmasının düşük ihtimal olduğunu belirten Azizi, “Bir anlaşma olsa bile bu, ABD ile yaşadığımız sorunların sonu anlamına gelmez. ABD ile mücadelemiz özsel ve varoluşsaldır. İran, Ramazan Savaşı sonrası önceki İran’dan tamamen farklıdır” ifadelerini kullandı.