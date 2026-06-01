İranlı komutandan Siyonistlere sert uyarı

Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Siyonist İsrail’in, Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyi ile askeri bölgeleri hedef alacağını bildirdi.

İranlı komutan, söz konusu bölgede yaşayan Siyonistler için tahliye uyarısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir” diyerek ABD ile Siyonist rejimi uyardı.

İsrail rejimi, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerini bombalıyor.

Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.

Soykırımcı İsrail ordusu ise Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.