Erakçi'den Tahran ve Karakas ilişkilerinde işbirliğini artırma vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'ın Karakas Büyükelçisi Ali Çegeni ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Büyükelçi Çegeni, Venezuela'daki son siyasi ve ekonomik gelişmeler, ülkede yaşayan İran vatandaşlarının durumu ve iki ülke arasındaki iş birliği sürecine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi ise görüşmede, Tahran ile Karakas arasındaki stratejik ilişkilerin geçmişine dikkat çekerek, iki ülke arasında karşılıklı ilgi alanlarına giren çeşitli sahalarda iş birliğinin sürdürülmesi ve daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca İran ile Venezuela arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mevcut fırsatlar ve gelecekteki iş birliği imkanlarını ele aldı.