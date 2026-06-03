İran Milli Futbol Takımı'na vize çıktı

Büyükelçi Habibullahzade , Ankara'daki Tahran Büyükelçiliği ile Meksika Büyükelçiliği arasındaki koordinasyon sonucunda, İran milli takımının oyuncularına, teknik ve idari kadrosuna vize verildi.

Meksika, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası sırasında İran futbol takımını ağırlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

İran bugüne kadar altı Dünya Kupası'na katıldı ancak henüz grup aşamasını geçemedi. İranlı Amir teknik adam Ghalenoei'nin takımı, ABD, Meksika ve Kanada'da bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor ve G Grubu'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak.

