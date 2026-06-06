İran Futbol Federasyonu'ndan ABD'ye vize tepkisi

Dünya Kupası’na katılımı aylardır belirsizlik konusu olan İran Milli Futbol Takımı’na, turnuvanın başlamasına kısa süre kala ABD’ye giriş izni verildi. İran’ın 26 kişilik oyuncu kadrosunun vize başvurularının kabul edildiği, ancak takıma eşlik etmesi beklenen çok sayıda teknik, sağlık ve idari personelin başvurusunun reddedildiği bildirildi.

ABD hükümetinin kararına sert tepki gösteren İran Futbol Federasyonu, milli takımın bazı üyelerine vize vermemesini “siyasi, ayrımcı ve uluslararası spor kurallarını ihlal eden bir adım” olarak nitelendirdi.

Federasyon, söz konusu konuyu sonuç alıncaya kadar FIFA aracılığıyla takip edeceklerini duyurdu.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.

İran takımı G Grubu'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak.