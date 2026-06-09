Hürmüz’den Babülmendep’e uzanan yeni bir direniş güvenlik kuşağı oluşacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yayımladığı mesajda Yemen’in son hamlesini “zamanında ve güçlü bir adım” olarak değerlendirdi.

Tuğgeneral Kaani, Yemen’in attığı adımın direniş cephesinin stratejik öngörüsünü ortaya koyduğunu belirterek, “Gerekirse diğer aktörler de sürece dahil olacaktır. Hürmüz Boğazı’ndan Babülmendep’e, Fars Körfezi’nden Kızıldeniz’e kadar uzanan bölgede yeni bir direniş güvenlik kuşağı oluşacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in bölgedeki faaliyetlerine de değinen Tuğgeneral Kaani, bu tür adımların birleşik direniş cephesinin tepkisini beraberinde getireceğini savundu.

Mesajında stratejik deniz geçitlerine dikkat çeken Tuğgeneral Kaani, bölgedeki güçlerin kritik ulaşım ve ticaret hatları üzerinde etkili konumda bulunduğunu belirterek, İsrail ve ABD’ye yönelik uyarılarda bulundu.