Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan olası İran-ABD anlaşmasına destek 

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran ile Washington arasında yürütülen arabuluculuk çabaları ve olası anlaşma süreci değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Al Sani ve Hakan Fidan, müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İki bakan ayrıca, Pakistan tarafından anlaşma metninin hazırlandığının açıklanmasını olumlu karşıladı ve diplomatik sürecin ilerlemesini destekledi.

Al Sani'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede de İran-ABD görüşmeleri ele alındı.

Taraflar, anlaşmanın yakın gelecekte imzalanmasını umut ettiklerini belirterek, kalan sorunların diyalog ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Katarlı Bakan, ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, müzakerelerde sağlanan ilerleme ve Pakistan'ın nihai barış anlaşması metnine ulaşıldığı yönündeki açıklamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Her iki taraf da İran ve ABD'nin anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamasını temenni ettiklerini bildirdi.

Son temaslar, bölge ülkelerinin İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik sürecin başarıya ulaşmasına yönelik desteğinin arttığını gösteriyor. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın açıklamalarında ortak nokta, kalan anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi ve anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlandırılması yönündeki beklenti oldu.