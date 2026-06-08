Dışişleri Bakanı Erakçi’den yoğun telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, mevkidaşlarıyla yoğun bir diplomatik temas trafiği yürüttü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüşen Erakçi, İsrail’in Lübnan’daki ateşkes ihlalleri ve İran’ın buna yönelik askerî ve siyasi tepkilerini değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdülati ile de görüşen Erakçi, bölgedeki son gelişmeler ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı daha sonra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İsrail’in Lübnan’daki ateşkesi tekrar tekrar ihlal etmesi ve İran’ın bu gelişmelere verdiği karşılık sonrası bölgesel durum ele alındı.

Erakçi ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile de ayrı görüşmeler yaparak bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Diplomatik temaslarda, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve İsrail’in Lübnan’daki ateşkes ihlallerinin yarattığı sonuçların ele alındığı belirtildi.