İsrail, İran-ABD Mutabakatı'na rağmen güney Lübnan'ı hedef aldı

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın savaşın tüm cephelerde durdurulmasını öngören maddesine rağmen İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki Nebatiye bölgesine insansız hava aracı ve topçu saldırıları düzenledi.

El Mayadin'in aktardığına göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Nebatiye iline bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir aracı insansız hava aracıyla hedef aldı.

Saldırıda bir kişi şehit olurken, bir kişi de yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Güney Lübnan'daki Nebatiye el-Fevka beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Söz konusu saldırılar, İran-ABD mutabakatında yer alan çatışmaların tüm cephelerde durdurulmasına ilişkin maddeye rağmen gerçekleşti.

Öte yandan İsrail Başbakanı'nın bir danışmanı, Tel Aviv yönetiminin İran ile ABD arasındaki mutabakatın Lübnan'la ilgili maddesine bağlı olmadığını savundu.

İsrailli yetkili, İsrail'in Hizbullah'ın Güney Lübnan'da silahsızlandırılmasına kadar bölgeden çekilmeyeceğini ifade etti.