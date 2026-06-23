Pezeşkiyan ve Şerif'ten ortak basın toplantısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret için gittiği İslamabad kentinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşmenin ardından Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, “Pakistan, İran için sadece bir komşu ülke değil; aynı zamanda dost, kardeş ve samimi bir yol arkadaşıdır. İki ülke halkları arasındaki derin tarihî, kültürel, dinî ve toplumsal bağlar, milletlerimizi birbirine yakınlaştırmıştır” dedi.

Pezeşkiyan, Tahran’ın Pakistan hükümeti ve halkının sergilediği dayanışma ve destekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

"İslam ülkelerine yeni bir güvenlik mimarisi için dostluk eli uzatıyoruz"

Bölgesel güvenliğin önemine değinen Pezeşkiyan, “Bölgede ortak bir anlayış geliştirmek ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak adına tüm İslam ülkelerine dostluk elimizi uzatıyoruz” dedi.

Bu bağlamda bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır gibi kilit öneme sahip ülkelerin, bu bölgesel yapının şekillendirilmesinde etkin bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Barış, istikrar, kalıcı güvenlik ile halkların kalkınma ve refahı ancak açık ve samimi diyaloglar, bölgesel işbirliği ve bölge ülkeleri arasında karşılıklı saygıya dayalı etkileşimler yoluyla sağlanabilir.”

Pezeşkiyan, "Müslümanların birlik olup, düşmanlarına karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeleri gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Pakistan Başbakanı Şerif de şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen mesajımı İran liderine iletin. İran, onurunu koruyarak ateşkes ve mutabakat zaptına ulaşmayı başardı”