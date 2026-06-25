İstanbul'da Kerbela şehitleri anıldı

Kevser Ehlibeyt Mescidi, Muharrem ayının en hüzünlü gecelerinden biri olan Tasua Gecesi'nde duygu yüklü bir anma programına ev sahipliği yaptı. Akşam namazının eda edilmesi, Aşura Ziyareti'nin okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kerbela şehitlerinin acısı yüreklerde hissedildi ve gözyaşları sel oldu.

Programın ana konuşmacısı olan On4 TV Yönetim Kurulu Başkanı Musa Aydın, yaptığı konuşmada Aşura Ziyareti'nin mahiyetine dair çok çarpıcı tespitlerde bulundu. Aydın, bu mukaddes ziyaretin yalnızca bir anma metni olmadığını, İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleriyle yapılan kesin bir ahitleşme olduğunu vurguladı.

İmam Hüseyin'e verilen selamın, "benden senin davana ve hedeflerine hiçbir zarar gelmez" anlamı taşıdığını kaydeden Musa Aydın, bunun ömür boyu sürecek bir sadakat ve teslimiyet ilanı olduğunu belirtti.

Aşura Ziyareti'nde lanetlenenlerin, sadece zulmü fiili olarak işleyenlerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Aydın, zulme sessiz kalarak destek verenler ve zulme zemin hazırlayanların da lanetlendiğini kaydetti.

Musa Aydın, bu derinlikli ve maneviyat dolu konuşmasının ardından okuduğu mersiye ile programa katılanlara Tasua gecesinin hüzünlü ve ağır atmosferini yaşattı. Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde duygusal anlar zirveye çıkarken, Ehlibeyt meddahı Şahpur Ağamirzai de okuduğu mersiyelerle dinleyenlere Kerbela'nın acısını yüreklerinde yaşattı.

Programın son bölümünde ise Ehlibeyt Gençlik Derneği üyeleri ve mescidi dolduran Ehlibeyt dostları ayağa kalktı. Okunan sinezenlere sinelerine vurarak, tek bir yürek halinde eşlik eden cemaat, Hz. Hüseyin (a.s) ve yetmiş iki yarenine tuttukları yası ifade etti.

Kaynak: On4 TV