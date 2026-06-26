İranlı diplomattan Fars Körfezi ülkelerine: İran'ın savunma kapasitesi pazarlık konusu değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformunda yaptığı paylaşımda, ABD ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanlarının 25 Haziran 2026 tarihli ortak bildirisine tepki gösterdi.

Bekayi, İran'ın bölgesel kolektif güvenliğe en fazla önem veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, KİK'in güvenliği "en büyük güvenlik ihlalcisi" olarak nitelendirdiği ABD'ye dayanarak sağlamaya çalışmasının çelişkili olduğunu savundu.

Fars Körfezi'nin güneyindeki ülkelere seslenen Bekayi, bu ülkelerin iyi komşuluk ilkesi ile uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a yönelik saldırılarda topraklarının kullanılmasına neden izin verdiklerini sorguladı.

Bekayi ayrıca, Fars Körfezi ülkelerinin milyarlarca dolarlık silah alımlarını, İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarını ve Tel Aviv'in uluslararası denetime tabi olmayan nükleer cephaneliğini görmezden geldiğini belirtti.

İranlı sözcü, buna karşın İran'ın savunma kapasitesinin tehdit olarak gösterilmesini eleştirerek, "İran'ın askeri kabiliyetleri meşru müdafaa hakkının güvencesidir ve aynı zamanda bölgesel barış ile istikrara hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın ulusal güvenliği ve savunma kapasitesinin hiçbir şekilde pazarlık veya müzakere konusu olmayacağını da vurguladı.