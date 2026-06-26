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26 Haz 2026 17:03

Velayeti'den KİK'e sert mesaj: Fars Körfezi'nin istikrarı İran sayesindedir

Velayeti'den KİK'e sert mesaj: Fars Körfezi'nin istikrarı İran sayesindedir

Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisini eleştirerek, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin uzun yıllardır İran tarafından sağlandığını savundu.

Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin (KİK) ortak bildirisine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Velayeti, Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin bugünkü istikrarını, İran'ın yüzyıllardır Hürmüz Boğazı'nı yönetmesine borçlu olduğunu ifade etti.

Batılı ülkelerin bölgeye "şiddet ve yağmadan başka bir şey getirmediğini" savunan Velayeti, Fars Körfezi ülkelerine de "hazır bildirilerle" hareket etmemeleri çağrısında bulundu.

Velayeti, bölgesel dengelerin yeniden şekillendiğini belirterek, "Büyük güçlerin yeni denkleminde kenarda kalan küçük aktörlerin masada yeri olmayacaktır. Onların stratejik varlığı, Tahran'ın gösterdiği tahammüle bağlıdır." ifadelerini kullandı.

News ID 1937239

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