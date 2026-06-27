Yonhap Haber Ajansı’na göre; Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD’nin İran'dan kopyaladığı "Lucas" adlı İHA’ları sahaya sürmek için harekete geçti. Haberde, Amerikan İHA’sı “Lucas”ın İran yapımı “Şahid-136”nın tersine mühendislik yöntemiyle geliştirildiği vurgulandı. Bu, Güney Kore'nin de artık yerli İran teknolojisiyle başlayan bir yolda ilerlediği anlamına geliyor.

Batı medyasının böyle bir gerçeği kabul etmesi ilk kez yaşanmıyor. Yaklaşık dört ay önce de ABD merkezli National Interest, kapsamlı bir raporunda Lucas ile Şahid-136 arasındaki dikkat çekici benzerliğe yer vermiş ve Amerikan İHA’sının fiilen İran yapımı modelin tersine mühendislik ürünü bir versiyonu olduğunu belirtmişti. Güney Kore’nin de aynı çizgiye yönelmesiyle birlikte, bir zamanlar yalnızca İran’ın yerli bir başarısı olarak görülen bu tasarımın, artık gelişmiş ordularda düşük maliyetli yeni nesil İHA’ların geliştirilmesinde bir modele dönüştüğü söylenebilir.

Bu gelişme yalnızca teknik bir başarı olarak görülmüyor; aynı zamanda İran’ın savunma teknolojilerinin küresel dengelerdeki konumunun değiştiğine de işaret ediyor. Son on yıllar boyunca İran’a karşı yürütülen medya savaşının temel argümanlarından biri, yaptırımlar altındaki, izole edilmiş ve Batı teknolojilerinden mahrum bir ülkenin gelişmiş askeri ekipman üretemeyeceği yönündeydi. Bu anlatıya göre yaptırımların İran’ın ilerleme motorunu durdurması ve ülkeyi kalıcı biçimde dış teknolojiye bağımlı bir tüketiciye dönüştürmesi bekleniyordu.

Ancak son 40 yılın deneyimi farklı bir tablo ortaya koydu. İran, yaptırımların kaldırılmasını beklemek yerine hiçbir ambargonun engelleyemeyeceği bir alana yöneldi: insan kaynağı, yerli bilgi birikimi ve özgüven. Bu yaklaşım değişimi zamanla binlerce bilgi temelli şirketin, araştırma merkezinin ve teknoloji odaklı girişimin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Nitekim nanoteknoloji ve tıptan savunma sanayisine kadar pek çok alanda rekabet edebilir ürünler geliştirildi.

İran’ın İHA endüstrisi, bu sürecin en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Askeri üstünlüğü yalnızca astronomik maliyetli ekipmanlarda ve karmaşık sistemlerde arayan genel kanının aksine İran, farklı bir strateji benimsedi; basit, düşük maliyetli, seri üretime uygun ve aynı zamanda yüksek etkili sistemler tasarlamak.

Şahid-136, tam da bu felsefenin sembolü niteliğinde. Dış görünüş itibarıyla dünyanın en karmaşık sistemi olmayabilir; ancak düşük maliyetli Şahid-136 İHA’ları akıllı tasarımı sayesinde muharebe sahasındaki kuralları kökten değiştirmeyi başardı. Günümüz dünyasında bir teknolojinin değeri, yalnızca karmaşıklığı ile değil; sağladığı operasyonel etki, seri üretim kabiliyeti ve maliyet-performans oranıyla ölçülüyor. İşte tam da bu nedenle, dünya ordularının birçoğu artık ucuz maliyetli kamikaze İHA’ların geliştirilmesine yönelmiş durumda. Bir teknoloji, çok daha düşük bir maliyetle aynı operasyonel sonucu üretebildiğinde, doğal olarak stratejik bir model haline geliyor.

Yonhap’ın haberinin önemi tam olarak burada yatıyor. Daha önce ABD, Şahid-136'yı kopyalamakla suçlanırken, şimdi Washington'un en önemli müttefiklerinden biri de aynı modeli izliyor. Bu, Şahid'in artık sadece İran ürünü olmadığını, savaş teknolojilerindeki küresel evrim trendinin bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ancak meselenin özü, bir İHA’nın çok daha ötesindedir. Bugün dikkat çeken bu başarı, aslında uzun vadeli bir stratejinin ürünüdür; özgüven üzerine inşa edilmiş bir strateji. İran için özgüven, hiçbir zaman yalnızca siyasi bir slogan olmamıştır. Bu kavramın gerçek anlamı, dış teknolojiye erişim yollarının kapatıldığı anlarda, yerel kapasiteye duyulan sarsılmaz güvendir. Bu yaklaşım, kısa vadede zorlu ve maliyetli görünse de uzun vadede bir ülkeyi teknoloji tüketicisi olmaktan çıkarıp, teknoloji üreticisi, hatta bir teknoloji referans noktasına dönüştürebilir.

Şahid-136, tam olarak bu vizyonun bir ürünüdür. Bu İHA, olağan koşullarda değil; yaptırımların ve baskıların en yoğun olduğu en zorlu dönemlerde şekillendi. Belki de ekipman ve teknoloji ithalatı yolları tamamen açık olsaydı, böyle bir sistemin geliştirilmesi için gereken motivasyon hiç oluşmayacaktı. Ancak kısıtlamalar, yaptırım uygulayanların asıl amacının aksine, İran için iç kapasitelerin yeşermesi ve gelişmesi adına bir fırsata dönüştü.

Daha da önemlisi, bugün bu gerçek sadece İran medyasında dile getirilmiyor. Amerikan medyası gibi Güney Kore medyasının da Şahid’in kopyalandığını aktarması, aslında İran teknolojisinin geldiği noktaya yönelik dolaylı bir itiraftır. Askeri rekabet literatüründe hiçbir ülke, değersiz veya işlevsiz bir teknolojiyi model almaz. Dolayısıyla tersine mühendislik çabaları, bizzat o teknolojinin operasyonel değerinin ve etkinliğinin en somut kanıtıdır.

Bu perspektiften bakıldığında Şahid-136, yalnızca bir İHA değil; çok daha büyük bir dönüşümün, İran’ın küresel teknoloji üretim zincirindeki konum değişiminin bir sembolü olarak kabul edilmelidir. Yıllarca sadece bir “teknoloji ithalatçısı” olarak tanımlanmaya çalışılan ülke, bugün öyle bir noktaya gelmiştir ki; geliştirdiği ürünler, başka ülkelerin yeni sistem tasarımları için birer ilham kaynağı haline dönüşmüştür.

Elbette bu başarı, beraberinde yeni bir sorumluluğu da getirmektedir. Teknolojiyi geliştirmek ne kadar önemliyse, onun doğru bir anlatısını inşa etmek de o kadar elzemdir. Eğer bilimsel ve savunma sanayii başarıları hakkındaki söylem doğru yönetilmezse; bu başarıları küçümsemeye, tesadüfi görmeye veya etkisiz kılmaya çalışan odakların "anlatı savaşı"na alan açılmış olur. Oysa gerçekler çok farklıdır: The National Interest’ten Yonhap’a kadar pek çok küresel yayın organındaki bilgiler, İran teknolojisinin artık yalnızca yerel bir mesele olmadığını, İHA teknolojilerindeki küresel dönüşümün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kanıtlamaktadır.

Aslında Şahid-136’nın hikayesi, sadece bir insansız hava aracının hikayesi değildir; bu, en zorlu şartlar altında dışarıdan bir kurtuluş beklemek yerine, kendi iç potansiyeline ve yeteneklerine tutunan bir milletin hikayesidir. Eğer bugün İran menşeli bir teknoloji, gelişmiş orduların tasarım modellerinden biri haline gelmişse; bu, her şeyden önce bilgiye, yaratıcılığa ve yerli kapasiteye duyulan güvene yapılan yatırımların bir sonucudur. Bu, İran’ı “ambargo altındaki bir ülke” olmaktan çıkarıp, "teknolojik bir referans noktası"na taşıyan bir yolculuktur.