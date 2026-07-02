Pakistan: İran-ABD müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının uygulanmasının hızlandırılması için çalıştıklarını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Doha'da ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti.

Açıklamada, Pakistan'ın Katarlı ortaklarıyla birlikte iki ülke arasındaki müzakerelerde arabulucu ve kolaylaştırıcı rolünü sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, Washington ile Tahran'ın görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi konusunda mutabık kaldığını, bir sonraki müzakere turunun ise İran'da düzenlenecek şehit Hamaney’nin cenaze töreninin ardından belirleneceğini bildirdi.