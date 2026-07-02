Pezeşkiyan: Şehit Devrim Lideri'nin adı ve düşüncesi milletin hafızasında sonsuza dek yaşayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Devrim Lideri Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze ve defin töreni öncesinde yayımladığı mesajda, İran halkına törene geniş katılım çağrısında bulundu.

Pezeşkiyan, İran'ın tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek, Devrim Lideri’nin şehadetinin ülke ve İslam dünyası için büyük bir kayıp olduğunu, ancak bunun aynı zamanda ulusal birlik ve dayanışmayı güçlendireceğini ifade etti.

Ulusal güvenlik ve istikrarın ancak halkın birlik içinde hareket etmesiyle korunabileceğini vurgulayan Pezeşkiyan, ülkenin tüm kesimlerini cenaze törenine katılmaya davet etti.

Pezeşkiyan, "Törene göstereceğiniz yoğun katılım, teröre, şiddete ve zorbalığa verilecek güçlü bir cevap olacaktır. Bu aynı zamanda İran halkının bağımsızlığını ve onurunu savunma konusundaki kararlılığını dünyaya gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İran halkının bu tarihi vedada bir kez daha birlik içinde hareket edeceğini belirterek, "O büyük liderin bir ömür boyunca dalgalanması için mücadele ettiği bayrak asla yere düşmeyecek. İran halkının iradesiyle dalgalanmaya devam edecek." dedi.