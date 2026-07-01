  1. İran
1 Tem 2026 13:21

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden sert mesaj

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden sert mesaj

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, Şehit Devrim Lideri'nin cenaze töreni öncesinde yayımladığı mesajda, "Hamaney ve İranlı şehitlerin kanının intikam dosyası açıktır" ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin sosyal medya hesabında, Genel Sekreterin Devrim Lideri'nin cenaze töreni öncesinde yayımladığı mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Şehit liderin yükselişi anında sıktığı yumruk, ulusal güvenlik doktrinimizin kalıcı simgesidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Büyük Hamaney ile mazlum İran şehitlerinin temiz kanının intikam dosyası açıktır. Bu suçun emrini verenler ve failleri, vakti geldiğinde ki bu zaman uzak değildir, 'salih unsurlar' tarafından hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır." denildi.

News ID 1937310

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