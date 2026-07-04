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4 Tem 2026 09:13

Galibaf'tan ABD'ye: Önce kendi gıda yardımı programınıza bakın

Galibaf'tan ABD'ye: Önce kendi gıda yardımı programınıza bakın

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İngilizce yayımladığı mesajında ABD'yi eleştirerek, milyonlarca Amerikalının gıda yardımı programına bağımlı olduğunu hatırlattı ve Washington'ukendi sorunlarını başkalarına yansıtmakla suçladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, cumartesi gecesi kişisel sosyal medya hesabından İngilizce yayımladığı paylaşımda ABD'ye sert eleştiriler yöneltti.

Galibaf, "Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınız devletin gıda yardımı kuponu programına bağımlıyken, başka bir ülkeyi 'aç' olmakla suçladığınızı hayal edin." ifadelerini kullandı.

Bunun basit bir açıklama ya da iddia olmadığını belirten Galibaf, "Bu tam anlamıyla bir yansıtmadır. Yani kendi sorunlarınızı başkalarına mal ediyorsunuz." dedi.

ABD'nin SNAP (Ek Beslenme Yardımı Programı) konusundaki tavsiyelerine de değinen Galibaf, "SNAP programıyla ilgili öğüt ve tavsiyelerinizi kendinize saklayın." ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Biz kendi kaynaklarımız hakkında kararlarımızı kendimiz veririz. Siz ise kendi ülkenizdeki yetersiz beslenme oranını düşünün." değerlendirmesinde bulundu.

News ID 1937352

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