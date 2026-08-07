  1. İran
7 Ağu 2026 10:22

Galibaf'tan Trump'ın birbiriyle çelişen açıklamalarına tepki

Galibaf'tan Trump'ın birbiriyle çelişen açıklamalarına tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Donald Trump’ın birbiriyle çelişen açıklamalarına tepki göstererek ABD’nin baskı, tutulmayan sözler ve sahte haberleri bir baskı aracı olarak kullanmasının başarısız bir strateji olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelişkili ve tekrarlanan açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump’ın “Büyük bir saldırı yolda... Bekleyin, boş verin, onlar müzakere etmek istiyor.” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Galibaf, bunun sürekli tekrarlanan bir “gösteri diplomasisi” olduğunu belirtti.

Galibaf, “Zorbalık + tutulmayan sözler + sahte haberleri baskı aracı olarak kullanmak, başarısız olmuş bir stratejidir.” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla gösteriye ihtiyacımız yok.”

News ID 1937851

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