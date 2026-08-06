İran ile Azerbaycan arasında spor alanında işbirliği protokolü imzalanacak

İran Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Donyamali, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Donyamali, resmi ziyaret öncesi Astara Sınır Kapıs’ında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İran ile Azerbaycan arasında spor alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalanacak” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Donyamali, "İki ülke için önceliklerden biri, özellikle kültürel, spor ve ekonomik alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesidir” diye konuştu.

