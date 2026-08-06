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6 Ağu 2026 13:04

İran Ordusu’nun savaşa hazırlık düzeyi en üst seviyede

İran Ordusu’nun savaşa hazırlık düzeyi en üst seviyede

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, düşman tarafından dayatılan iki savaşa rağmen şu anda İran Ordusu’nun tamamen hazır durumda olduğunu belirtti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ordunun savunma hazırlıkları ve muharebe kapasitesini artırma programlarına dair açıklamada bulundu.

Tuğgeneral Ekreminiya, ordunun operasyonel ve savunma hazırlık seviyesini yükseltme yolunda stratejik bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Tuğgeneral Ekreminiya, “İran Ordusu, geçmiş savaşlar boyunca farklı koşullarda görevlerini yerli imkânlara ve titiz planlamaya dayanarak yerine getirebildiğini göstermiştir” dedi.

Tuğgeneral Ekreminiya, düşman tarafından dayatılan iki savaşa rağmen şu anda İran Ordusu’nun tamamen hazır durumda olduğunu belirtti.


 

News ID 1937845

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