Pakistan'dan “Hürmüz Boğazı” açıklaması

Katar’ın El Cezire televizyonuna göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi bugün yaptığı açıklamada, “Bölgesel kriz ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili olarak diğer ülkelerle istişarelerimiz devam ediyor” dedi.

Andrabi, sözlerine şöyle devam etti: "Hürmüz Boğazı'na kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarımız sürüyor."

Sözcüsü ayrıa, "Umman Sultanlığı'nın gerilimleri azaltma ve bölgede istikrarı sağlama çabalarını takdir ediyoruz” diye konuştu.