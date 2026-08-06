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6 Ağu 2026 13:58

Pakistan'dan “Hürmüz Boğazı” açıklaması

Pakistan'dan “Hürmüz Boğazı” açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Hürmüz Boğazı'na kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarımız sürüyor" dedi.

Katar’ın El Cezire televizyonuna göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi bugün yaptığı açıklamada, “Bölgesel kriz ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili olarak diğer ülkelerle istişarelerimiz devam ediyor” dedi.

Andrabi, sözlerine şöyle devam etti: "Hürmüz Boğazı'na kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarımız sürüyor."

Sözcüsü ayrıa, "Umman Sultanlığı'nın gerilimleri azaltma ve bölgede istikrarı sağlama çabalarını takdir ediyoruz” diye konuştu.

News ID 1937846

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