Türkiye ve 7 ülke Siyonist İsrail'i kınadı

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki uygulamalarına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride; sağlık tesisleri, sivil altyapı ve sivillere yönelik devam eden saldırılar uluslararası hukukun ile uluslararası insani hukukun ağır bir ihlali olarak nitelendirildi ve kınandı.

"İhlaller siyasi süreci ve ateşkes çabalarını riske atıyor"

Açıklamada, İsrail’in eylemlerinin Gazze Barış Planı'nı ve uluslararası toplumun bölgesel barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yol haritasına atıfta bulunulan metinde, mevcut ihlallerin planın ikinci aşamasının uygulanmasını zorlaştırdığı, çatışmaları tırmandırma ve insani krizi derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi.

Bakanlar; sivillerin, sağlık personelinin ve insani yardım çalışanlarının emniyetinin sağlanması ile tıbbi ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz biçimde ulaştırılmasının taviz verilemez bir hukuki yükümlülük olduğunu vurguladı.

Kudüs ve Batı Şeria vurgusu

Gazze’deki durumun işgal altındaki Batı Şeria’da yaşanan yasa dışı yerleşim faaliyetlerinden ve Doğu Kudüs’ün mevcut statüsünü değiştirmeye yönelik adımlardan bağımsız değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Bu politikaların iki devletli çözüm zeminini zayıflattığına dikkat çekildi.