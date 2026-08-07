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7 Ağu 2026 13:11

Tayland'da okula silahlı saldırı

Tayland'da okula silahlı saldırı

Tayland'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen olmak üzere 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. 

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeyindeki bir okulda öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda biri öğretmen olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin daha sonra intihar ettiği bildirildi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saldırı Nonthaburi eyaletindeki Debsirin Nonthaburi Okulu'nda meydana geldi.

Emniyet kaynakları, 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu bildirdi. Tayland basınındaki habelerde, okulda ateş açan saldırganın olayın ardından intihar ettiği belirtildi. 

Kaynak: Hürriyet

News ID 1937853

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