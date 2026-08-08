İran Devrim Muhafızları: ABD ve İsrail, İran’a karşı hedeflerine ulaşamadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İranlı gazeteci Mahmud Saremi’nin 1998’de şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD ve İsrail rejiminin İran’a karşı yürüttüğü ikinci ve üçüncü savaşlarda tüm askeri ve medya çabalarına rağmen hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

Devrim Muhafızları açıklamasında, dünya medyasının da Washington’ın İran İslam Cumhuriyeti karşısındaki başarısızlığını kabul ederek, savaşta Trump’ın “yenilgisi” ve “kendi kurduğu tuzağa düşmesi”nden açıkça söz etmeye başladığı ifade edildi.

Açıklamada, savaşın ABD’nin “stratejik çıkmazını, Batılı müttefikleri arasındaki bölünmeleri ve hegemonyasının açık gerileyişini” ortaya çıkardığı savunuldu.

Devrim Muhafızları ayrıca ateşkes anlaşmasının gerçekte “ABD’nin sahadaki gerçeklere ve İran’ın müzakere gücüne teslim olduğunun belgesi” olduğunu ileri sürdü.

Devrim Muhafızları, savaş sırasında ateş altında görev yapan gazetecileri de överek, bu gazetecilerin düşmanın psikolojik operasyonları ve dezenformasyonuyla mücadeledeki çalışmalarının, bu dönemin “onurlu tarihinin” ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.