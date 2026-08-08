Fidan: Mekke Anlaşması İran'a karşı değil

Katar’ın El Cezire televizyonuna göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na dair açıklamalarda bulundu.

Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.

Mekke Anlaşması’nın İran'a karşı olmadığını vurgulayan Fidan, “Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil" dedi.

Fidan, Mısır'ın da bazı teknik sorunlar çözüldükten sonra Mekke Anlaşması'na katılabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, cuma günü Mekke’de “Ortak Savunma Anlaşması” imzaladı. Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, tüm üyelere yönelik saldırı olarak kabul edilecek.