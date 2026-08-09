İran Ordusu Sözcüsü: Hürmüz’de İran düzeni geri döndürülemez

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Emir Muhammed Ekreminiya, İran halkının ABD karşısındaki direnişinin, İslam Cumhuriyeti’nin dünya genelindeki özgür ve bağımsızlık yanlısı halklar arasındaki konumunu yükselttiğini belirterek, bugün İran halkının dünyada dirençli, basiretli ve cesur bir halk olarak tanındığını söyledi.

Tuğgeneral Ekreminiya, düşmanın bugün İran halkı karşısında herhangi bir kurtuluş stratejisine sahip olmadığını belirterek, “ABD’li yetkililer arasındaki öfke ve anlaşmazlıklar, çelişkili açıklamalar, asılsız tehditlerle birlikte onların İran’a karşı yürüttükleri savaşta çaresiz ve aciz durumda olduklarını gösteriyor” dedi.

İran Ordusu Sözcüsü, açıklamalarının bir bölümünde Hürmüz Boğazı’ndaki duruma da değinerek, “Bugün Hürmüz Boğazı’nda İran düzeni hâkimdir ve İran Silahlı Kuvvetleri, bu düzen tamamen yerleşene kadar kararlılıkla görev başında olacaktır. Silahlı Kuvvetler bu süreçte hem güçlü bir motivasyon ve kararlılığa hem de gerekli savunma kapasitesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda hâkim olan “İran düzeninin” geri döndürülemez olduğunu belirten Tuğgeneral Ekreminiya, ABD’nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği olmadığını, aksi takdirde geçmiştekinden çok daha ağır maliyetlerle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Tuğgeneral Ekreminiya, açıklamalarının devamında başta İran'ın kahraman ordusu olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin kararlılığına vurgu yaparak, “İran Silahlı Kuvvetleri, sevgili İran’ın ve kutsal İslam Cumhuriyeti nizamının savunulması yolunda son nefesine kadar fedakârlık yapacağını kanıtlamıştır” dedi.