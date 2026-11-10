İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız hükümetinin Fransa’daki sözde siber faaliyetlere İran’ın karıştığına dair öne sürdüğü asılsız suçlamaların tamamen reddedildiği belirtilerek, Tahran’a yönelik suçlamalar kınandı.

Açıklamada, "İran’a yönelik yeni suçlama; Fransa’nın İran’a ve Batı Asya bölgesine yönelik yıkıcı politika ve yaklaşımlarından, özellikle de terör örgütlerine onlarca yıl ev sahipliği yapmasından ve Filistin halkına yönelik soykırıma verdiği destekten kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek amacıyla tekrarlanan önceki iddiaların devamı niteliğindedir. İran’ın imajını zedelemeyi ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini engellemeyi amaçlayan son derece sorumsuz ve saçma bir adımdır; bu girişim ancak uluslararası hukukun en büyük ihlalcileri olan ABD ve Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet etmektedir.

Fransız hükümeti tarafından öne sürülen bu asılsız iddialar; ülkeyi yönetmedeki zayıflığının, halkının taleplerini karşılamadaki acziyetinin ve hatta buzdolaplarının sıcaklık derecelerini bile kontrol etmekten aciz hale gelen ülke yönetim sistemlerindeki zaafları gidermedeki yetersizliğinin bir dışavurumudur. Paris yönetimi, bu başarısızlıkların faturasını dış mihraklara kesmek ve bu tür gülünç suçlamalar yöneltmek suretiyle sorumluluktan kaçmaya çalışmaktadır.

İran Dışişleri Bakanlığı olarak Fransız yetkililere; diplomatik faaliyetler kisvesi altında sözde kültürel projeleri uygulamak ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek uğruna devasa bütçeler harcamak yerine, imkânlarını kendi halkının geçim ve eğitim taleplerini karşılamak için seferber etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti, Fransa hükümetinin uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri ve İran’a yönelik yasadışı müdahaleleri karşısındaki uluslararası sorumluluğunu hatırlatarak, dışarıdan gelen bu tür yasadışı eylemler karşısında kendi çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli ve zorunlu tedbirleri almaktan asla tereddüt etmeyeceğini vurgular” ifadelerine yer verildi.

