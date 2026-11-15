Reuters’ın haberine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İran’a karşı yürütülen savaşın etkisiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekonomisinin 2026 yılında yüzde 5’lik daralmayla karşı karşıya kalabileceğini öngördü.

Fitch, ülkenin genel ekonomik büyümesinin yüzde 0,5 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Fitch’in raporunda, ticaret, ulaşım, sanayi ve turizm faaliyetlerinde yaşanan aksaklıkların BAE’nin petrol dışı gelirleri üzerinde olumsuz etki yarattığına dikkat çekildi.

Kuruluş ayrıca BAE’nin döviz rezervlerinin Şubat 2026’da 300 milyar doların üzerindeyken Ağustos 2026’da 265 milyar dolara gerilediğini belirtti.