Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN 49. Liderler Zirvesi sırasında Trump karşıtı protesto gösterilerini engelleyen polisle yaşanan arbedede en az iki kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Filipinler Ulusal Polisi, gösterilerde en az 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi; ancak GMA News tarafından aktarılan son raporlara göre protesto grupları, gözaltına alınan kişi sayısının 9’a yükseldiğini ifade etti.

Filipinli yetkililer; zirve alanını, otelleri, ulaşım güzergahlarını ve diğer kritik noktaları koruma altına almak amacıyla aralarında 19 binden fazlası polis olmak üzere yaklaşık 23 bin güvenlik görevlisi görevlendirdi.