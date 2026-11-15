İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Toplantısı’na katılmak üzere Pakistan’a gitti.
EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın İslamabad'da düzenlenecek.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin üst düzey yetkililerinin toplantısı ise bugün İslamabad'da başladı.
Afganistan, Azerbaycan Cum., İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan, EİT'nin 10 üyesini oluşturuyor.
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