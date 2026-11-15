Irak’ın resmi haber ajansı INA, Cumhurbaşkanı Nizar Amidi'nin İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede Amidi, bölgesel krizlerin yayılmasını önlemek ve bölge ülkelerinin güvenliğine etkilerini sınırlamak amacıyla gerilimlerin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bölgesel istikrarın önemine değinen Amidi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak işbirliklerinin genişletilmesi ve bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçi Al-ı Sadık ise Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilere dikkat çekerek; İran’ın Irak ile işbirliğini artırma ve bölgesel zorluklarla mücadele kapsamında koordinasyonu sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi.

